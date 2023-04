Renault: vendite I trim +9% a 354.545 unità

By

In Europa +20%, forte crescita nel segmento C (+51%)

Milano, 17 apr. (askanews) – Renault chiude il primo trimestre 2023 con vendite in aumento del 9% a 354.545 unità. In Europa, le vendite del brand Renault sono aumentate del 20% a 231.125 unità con una forte crescita nel segmento C (+51% a 62mila unità), grazie a Megane E-Tech Electric, Arkana e Nuovo Austral e un mix di vendita “equilibrato” con una vettura su due (54%) acquistata da privati.

Sul mercato dei veicoli elettrificati, Renault registra un aumento del 24% delle vendite a 61mila unità, grazie alla duplice offerta di veicoli elettrici e full hybrid su tutta la gamma. La gamma elettrificata (elettrica e ibrida) rappresenta il 38% delle vendite a privati in Europa, la full hybrid cresce del 42% a 38.400 unità. Le vendite di auto elettriche crescono del 15% a 20mila unità.

In forte crescita in Europa anche la vendita di veicoli commerciali +32% a 68.486 unità grazie a Kangoo, Master e Traffic leader dei rispettivi segmenti. Entro l’anno sarà lanciato il Trafic Van E-Tech 100% elettrico e presentato un nuovo furgone elettrico.

“Renault sta accelerando la sua crescita redditizia grazie ai lanci effettuati con successo nei segmenti a forte valore aggiunto (Arkana, Nuovo Austral, Megane E-tech Electric). Contiamo di accentuare ulteriormente questa dinamica con il lancio di Nuovo Espace”, afferma Fabrice Cambolive, Ceo del brand Renault.

