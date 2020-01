Renica: “Napoli, adesso c’è l’avversario più scomodo! Alla Juventus ruberei Ronaldo”

L’ex difensore azzurro Alessandro Renica è intervenuto a TMW Radio alla vigilia di Napoli-Juventus. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it:

“E’ stata una vittoria importante quella in Coppa Italia per la Juventus, ha fatto vedere di essere viva per alcuni aspetti. Il Napoli non arriva con la squadra migliore, ha problemi seri in difesa: la Juventus potrebbe approfittarne. La Juventus incassa di più? Sì, ma ho visto anche la partita con la Roma. I bianconeri hanno prodotto un gioco impressionante, ogni volta che accelera ti fa male. Spero che il Napoli possa controbattere”.

Renica: “Napoli-Juventus? Porterei Ronaldo in azzurro”

“La squadra di Gattuso ha vinto sì con la Lazio, c’è stata anche un po’ di fortuna. Ma il Napoli domenica trova l’avversario più scomodo per ricominciare a riprendersi. Koulibaly è essenziale, ma manca, così come Allan e Mertens davanti. Ci sarà molto agonismo, c’è la speranza che Demme abbia dato equilibrio a centrocampo”.

Quale calciatore ruberebbe alla Juventus? L’ex azzurro non ha dubbi: “Il Napoli avrebbe bisogno di Cristiano Ronaldo. De Ligt in prospettiva è un grande giocatore, ma servirebbe ora una grande punta, un leader. Manca un giocatore del genere al momento in squadra”.

