Renica: “Siete vergognosi, altro che Gattuso”

Tramite un post su Facebook l’ex giocatore Alessandro Renica, ha espresso la sua opinione in merito alla partita di questa sera tra Atalanta e Napoli, parlando anche di Gattuso.

Di seguito le dichiarazioni dell’ex Napoli Alessandro Renica:

La differenza tra Napoli e Atalanta loro hanno i bomber noi no…La nostra difesa è “da Horror”. Egregio Giuntoli, Romero( costo 16 milioni di euro )è un giocatore da Napoli, a differenza di altri giocatori di cui non voglio assolutamente fare i nomi. La colpa è vostra che non avete rimediato, siete vergognosi altro che Gattuso.