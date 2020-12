Renica torna su Maradona: “Guai col fisco? Lavatevi la bocca prima di parlare della correttezza di Diego!”

Alessandro Renica, ex difensore e campione del Napoli “scudettato”, ha parlato dell’amico Diego Armando Maradona attraverso il suo profilo Facebook (davvero molto attivo nelle ultime settimane). L’argomento trattato? I guai col fisco di Maradona. Inutile dire che Renica ha difeso a spada tratta l’amico di sempre. Davvero encomiabili le sue considerazioni, un vero e proprio atto d’amore:

Renica su Maradone e “i guai” col fisco

Dovreste pulirvi la bocca… Diego era una persona onesta e ci teneva molto alla sua “morale” e alla sua correttezza come uomo. Diego era davvero una persona pulita, peccato per quella maledetta droga che lo ha distrutto e c’è lo ha portato via troppo presto. La droga, purtroppo, purtroppo distrugge anche gli invicibili.