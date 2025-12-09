rentokil-initial-cresce-in-italia:-acquisita-evoluzione-servizi

Ora leader in trattamenti ad alte temperature per controllo infestanti

Milano, 9 dic. (askanews) – Il Gruppo Rentokil Initial, attivo a livello mondiale nella fornitura di servizi per la gestione degli infestanti e servizi per l’igiene, rafforza la propria posizione in Italia con l’acquisizione della società Evoluzione Servizi Srl, con sede a Ravenna, specializzata nella consulenza e nei trattamenti termici per il controllo degli infestanti dedicati al settore agroalimentare, degli allevamenti e della logistica. L’acquisizione è un’operazione strategica che consente al Gruppo Rentokil Initial di estendere la propria copertura territoriale. Inoltre questa operazione potenzia l’offerta di soluzioni e si inserisce all’interno di un percorso che guarda alle esigenze dei clienti, ma punta anche a ridurre l’impatto ambientale. In particolare, spiegano dall’azienda, con questa acquisizione Rentokil Initial diventa leader a livello italiano nei trattamenti ad alte temperature per il controllo degli infestanti.Il trattamento termico sfrutta la potenza del calore per eliminare gli insetti in tutte le fasi di sviluppo (uova, larve e adulti), evitando l’impiego di sostanze chimiche. Il principale vantaggio è la sua efficacia biologica e immediata: il calore fra i 50 ed i 55 gradi agisce in profondità, elimina anche gli insetti nascosti negli angoli più remoti degli ambienti trattati e assicura risultati rapidi, nel pieno rispetto delle normative HACCP sulla sicurezza alimentare.L’acquisizione di Evoluzione Servizi consolida la strategia di Rentokil, che mira all’evoluzione del servizio Pest Control verso l’Integrated Pest Management (IPM), un approccio consulenziale per il controllo degli infestanti completamente integrato e basato sull’analisi del rischio, sulla prevenzione, sul monitoraggio costante e sull’implementazione di sistemi di controllo sempre più orientati al basso impatto ambientale ed alla riduzione dell’uso di prodotti chimici. L’operazione, poi, non solo apporta a Rentokil competenze tecniche specifiche, ma le integra sinergicamente con quelle derivanti dalle precedenti acquisizioni, consolidando il patrimonio di know-how.