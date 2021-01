AGI – Per il leader di Italia viva, Matteo Renzi, arrivare a una conta in aula sul governo è “un errore politico e un azzardo numerico”. La risposta del premier Giuseppe Conte è stata “sprezzante e sorprendente: ci vedremo in Parlamento, ha detto”, ha spiegato Renzi in un’intervista a Repubblica.

“Evidentemente è già convinto di avere i voti in aula, forse di Forza Italia: mi sembra un errore politico e un azzardo numerico. Ma auguri a lui e all’Italia”, ha aggiunto. Per l’ex premier non ci sono i numeri per sostituire Italia viva al Senato: “E’ più facile che Salvini ne rubi altri tre al M5s che il contrario”,

L’articolo Renzi a Conte: “Andare alla conta in aula è un azzardo numerico” proviene da Notiziedi.

