“O sto insieme alla maggioranza o me ne vado? Oppure, dico io, il governo smette di fare Dpcm e comincia a dare soldi”. Dopo il duro intervento in Senato contro Giuseppe Conte, nel quale era arrivato a minacciare la sfiducia, Matteo Renzi parla a Zapping su radio Uno Rai e invita: “Le cose contestate anziché criticate per partito preso siano prese per quello che sono”.

Detto questo, il leader Iv lancia un segnale distensivo a Palazzo Chigi: “Mi sembra di vedere segnali incoraggianti. Il presidente del Consiglio si è reso conto che le cose non vanno sulla liquidità”,

L’articolo Renzi abbassa i toni ma insiste: “Il governo cominci a dare i soldi” proviene da Notiziedi.

