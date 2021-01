ROMA (ITALPRESS) – “Credo che ci sarà o il governo dei responsabili, cioè il Conte-Mastella, e noi lo rispetteremo e staremo all’opposizione, oppure un governo diverso”. Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ospite di Cartabianca su Rai3.

“Se ci sarà un nuovo governo – ha aggiunto – dipenderà dal Parlamento. Quello che è certo è che a noi stanno offrendo di tutto in questo momento. Non puoi risolvere questa tematica complicata dando una poltrona. Non la risolvi con uno scambio di poltrone ma con la politica”, ha detto.

“Alle elezioni anticipate non ci credo”, ha affermato Renzi.

L’articolo Renzi “domani decidiamo se uscire dal Governo” proviene da Notiziedi.

