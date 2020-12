Il leader di Italia Viva: “Il Premier dica sì ai 36 miliardi del Mes. Non voglio la crisi, in quel caso la maggioranza si verifica in Parlamento». Giovedì incontro a Palazzo Chigi Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Renzi: “È tutto nelle mani di Conte» Ma per adesso slitta il chiarimento proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento