lunedì, 24 Novembre , 25

Brigitte Bardot ricoverata di nuovo, media: “In ospedale da 10 giorni”

(Adnkronos) - Brigitte Bardot nuovamente ricoverata. Il quotidiano...

Spagna, “attacco jihadista” a Madrid: 18enne ferisce tre persone

(Adnkronos) - Tre persone sono state ferite a...

Torino-Como 1-5, disastro granata e lariani superano la Juve

(Adnkronos) - Il Como batte 5-1 il Torino...

Olimpia Milano, coach Messina si dimette: Poeta nuovo allenatore

(Adnkronos) - Terremoto all'Olimpia Milano: il coach Ettore...
renzi-entra-nel-cda-della-societa-israeliana-enlivex
Renzi entra nel Cda della società israeliana Enlivex

Renzi entra nel Cda della società israeliana Enlivex

DALL'ITALIA E DAL MONDORenzi entra nel Cda della società israeliana Enlivex
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Matteo Renzi è entrato nel consiglio di amministrazione di Enlivex Therapeutics, biotech israeliana quotata al Nasdaq di Wall Street e alla borsa di Tel Aviv. Lo si legge in una nota. L’ex presidente del Consiglio, attuale senatore e leader di Italia viva, seguirà lo sviluppo di un progetto legato alla blockchain.  

“Desidero dare il benvenuto a Matteo Renzi nel Consiglio di Amministrazione di Enlivex e non vedo l’ora di lavorare insieme a lui per creare valore per gli azionisti di Enlivex”, ha dichiarato Shai Novik, presidente del Consiglio di Amministrazione di Enlivex.  

“Sono felice di entrare a far parte del consiglio di amministrazione di Enlivex, un’azienda biotecnologica con una visione strategica per il futuro”, dice il leader di Italia Viva. “Vedo un potenziale reale nelle tecnologie blockchain e nell’emergere di modelli basati sulla previsione che incoraggiano una maggiore chiarezza, partecipazione, trasparenza e visione a lungo termine”. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.