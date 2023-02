Renzi: “Io e Calenda al Pd eravamo una Ferrari. Ora l’hanno scambiata con una Twingo”

ROMA – “Io e Carlo (Calenda, ndr) cinque anni fa, quando parlavamo di industria 4.0 e jobs act, credevamo che il Pd potesse essere il luogo del riformismo. Adesso c’è chi parla di tornare alla scintilla della rivoluzione e a Lenin. Speranza che dice che bisogna abbattere il neoliberismo. Avevano noi due, parlano di ‘rivoluzione d’ottobre’, poi hanno fatto entrare Giarrusso e Di Maio. Come potremmo dire oggi? Avevano una Ferrari e l’hanno scambiata con una Twingo”.

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, non le manda a dire e cita l’ormai tormentone di Shakira. L’occasione è l’incontro con Letizia Moratti e Carlo Calenda al Teatro Parenti di Milano per la campagna in vista delle elezioni regionali della Lombardia.

