ROMA (ITALPRESS) – “Abolirei i redditi di emergenza e sbloccherei i cantieri. Basta con i sussidi. Il blocco dei licenziamenti e la cassa integrazione sono comprensibili nella fase acuta della pandemia, ma alla lunga diventano il metadone dell’economia italiana. Serve la crescita, non l’assistenzialismo”. Lo afferma il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in un’intervista al quotidiano La Repubblica, rispondendo alla domanda su come spenderebbe i 209 miliardi del Recovery Fund.

“Dobbiamo tornare a rivedere le gru nelle città – aggiunge -. Puntare su comparti fondamentali come moda, commercio, turismo, che hanno filiere che stanno soffrendo in modo drammatico.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Renzi “La crisi in autunno imporrà il Mes” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento