AGI – Esclude di entrare nel governo come ministro e chiede “una scossa” per dare “qualità” all’esecutivo. Matteo Renzi a Quarta Repubblica conferma le intenzioni di Italia viva. “Non sto facendo questa roba per me. Certo che non faccio il ministro, figuriamoci se dopo tutto questo casino mi metto d’accordo con Conte per fare il ministro”, dice il leader di Iv che ribadisce la sua linea.

“Bisogna dare una scossa, dare qualità. Mi sembra assurdo non sapere se la scuola riaprirà il 7, servono tamponi a tappeto tra gli studenti, non banchi a rotelle”. Nella lotta contro il Covid,

L’articolo Renzi: “Non farò il ministro, ma serve una scossa” proviene da Notiziedi.

