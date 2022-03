Renzi: “Per Conte spese militari ok solo se pagano missioni dei soldati russi”

ROMA – Matteo Renzi incalza Giuseppe Conte sull’aumento delle spese militari. E tira in ballo la missione russa in Italia, nel marzo del 2019, concordata dall’allora premier Conte con Vladimir Putin.

“Conte per avere un like in più ha minacciato la crisi di governo in caso di aumento delle spese militari. Quelle stesse spese militari che Conte ha aumentato più di noi e che si è ulteriormente impegnato ad aumentare nei vertici Nato cui ha partecipato. Però perché adesso ha cambiato idea? Perché usa il dramma ucraino a fini interni: questo è lo stile politico dei populisti, tutto si riduce a un tweet senza approfondimento”, dice il leader di Italia Viva.

Che aggiunge: “E, dunque, Conte per avere un po’ di consenso spara a zero contro le spese militari italiane. Però sulle spese militari russe in Italia lo stesso Conte e l’intero Movimento 5 Stelle rifiutano di fare chiarezza con la commissione di inchiesta sul Covid che Italia Viva ha proposto e che nessuno vuole, chissà perché. Le spese militari evidentemente vanno bene solo se pagano le missioni dei soldati russi…”, conclude Renzi.

