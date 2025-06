renzi:-“prof-che-augura-la-morte-va-licenziato-subito”

ROMA – Per Matteo Renzi Stefano Addeo, il professore di liceo che l’altro ieri ha scritto una frase minacciosa sui social augurandosi la morte di Ginevra, la bambina figlia della premier Giorgia Meloni, va licenziato subito. Senza alternative. Perchè è un “cattivo maestro” che la scuola italiana “non merita”.

Ecco il messaggio di Renzi sui social: “Un professore campano ha augurato sui propri social la morte alla figlia della Premier Meloni. E nel post ha auspicato che la piccola faccia la stessa fine della povera Martina, la quattordicenne di Afragola uccisa dall’ex qualche giorno fa. Trovo immondo che un essere umano si esprima così. E non mi interessa fare la classifica di tutti gli insulti che le nostre famiglie hanno ricevuto in passato, anche da esponenti politici di altri partiti. Io non cambio idea a seconda del destinatario degli insulti: per me se un professore di scuola pubblica, un educatore, si augura la morte della figlia della Premier c’è solo una cosa da fare. Licenziarlo. Subito. Mi auguro che il Ministro dell’Istruzione proceda in tal senso. La scuola italiana non merita cattivi maestri come questo professore”, scrive sui social il leader di Iv Matteo Renzi.

