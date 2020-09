Renzi “Referendum inutile, non è un tema decisivo”

“Sinceramente credo sia un referendum abbastanza inutile, alla fine riduce il numero dei parlamentari. Io sono molto laico su questo tema, non mi sembra decisivo”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi a Rtl 102.5, in merito al voto sul taglio dei parlamentari. “La nostra riforma, che tornerà di moda nei prossimi anni, era più ampia, parlava di modifiche delle funzioni, rapporto Stato-Regioni, non solo del numero dei parlamentari”, ha ricordato Renzi.

