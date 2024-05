renzi:-“schlein,-meloni,-calenda-e-tajani-truffatori-di-democrazia”

NAPOLI – “Schlein, Meloni, Calenda e Tajani sono dei truffatori di democrazia, perché si candidano per un ruolo che non vogliono esercitare”. Lo ha detto da Ercolano (Napoli) il leader di Italia Viva Matteo Renzi.

“Se eletti in Europa – ha aggiunto Renzi, rispondendo a una domanda dei cronisti sul tema – non è che ci proponiamo di ammorbidire la direttiva sulle Case Green, ma di cambiarla radicalmente anche perché non sta in piedi. Ursula von der Leyen, con il suo ambientalismo ideologico, ha distrutto pezzi di economia. Noi, se eletti in Europa, e io credo che lo saremo, lavoreremo non per ammorbidire ma per cancellare quella direttiva, per cambiarla integralmente e soprattutto lavoreremo perché non ci sia più Ursula von der Leyen”.

“Chi vota Forza Italia – ancora Renzi – vota per Ursula von der Leyen, chi vota per Stati Uniti d’Europa vota per un disegno d’Europa che sia profondamente diverso”.

