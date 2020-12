Renzi: “Se vogliono un’altra inutile task force sul Recovery se la votino da soli”

AGI – Renzi “Il Recovery è l’ultima occasione che abbiamo per progettare il futuro del nostro Paese. Penso che la maggioranza debba fare una riflessione seria su cosa fare e su come farlo”. Prova a spiegare così il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in un’intervista a Repubblica l’atto di contestazione della formula della task force scelta dal premier Conte.

Quindi Renzi aggiunge: “A luglio ho chiesto pubblicamente a Conte, in aula, di avere un dibattito parlamentare su questo tema, anche utilizzando agosto se necessario. Per mesi abbiamo ricevuto solo silenzio e task force. Poi all’improvviso, dopo tante dirette Facebook,

