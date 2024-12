Renzo Rubino celebra l’eredità di Dalla con “Cosa direbbe Lucio”

Serata con l’Orchestra Giovanile della Valle d’Itria

Milano, 12 dic. (askanews) – Una serata speciale, dove la musica senza tempo di Lucio Dalla tornerà a vivere con nuova intensità: è “Cosa direbbe Lucio”, lo spettacolo che celebrerà l’eredità di uno dei più grandi cantautori della nostra epoca. In programma il 1° marzo 2025 al Teatro Nuovo di Martina Franca, nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa, l’evento offrirà un viaggio emozionante tra i brani immortali di Dalla, reinterpretati per l’occasione in una chiave orchestrale inedita.

A rendere unica la serata, le interpretazioni raffinate ed appassionate di Renzo Rubino, artista di casa, ed i racconti del giornalista e critico musicale Gino Castaldo, che guiderà il pubblico alla scoperta di aneddoti e significati nascosti delle opere del grande Lucio.

A completare questa magica alchimia, l’Orchestra Giovanile della Valle d’Itria diretta dal M° Antonio Palazzo, che darà una nuova veste orchestrale ai capolavori di Dalla.

Uno spettacolo in cui il comune denominatore è l’amore per la musica ed il segno indelebile lasciato da un artista che ha rivoluzionato il panorama musicale italiano con la sua visione poetica e il suo stile inconfondibile. Le canzoni di Lucio che hanno fatto la storia della musica italiana verranno arricchite da arrangiamenti originali, in un dialogo affascinante tra tradizione e contemporaneità, capace di emozionare gli appassionati di ogni età.

Biglietti disponibili su Ticketone da sabato 13 dicembre e presso il botteghino del Teatro Nuovo di Martina Franca. Prezzi: 23-30 euro.