sabato, 2 Maggio , 26

Paga 10mila euro per incontrare Achille Lauro, ma è una truffa: il gesto del cantante

(Adnkronos) - Fan di Achille Lauro paga 10mila...

Addio a Zanardi, da Morandi a Vasco: i ricordi social

(Adnkronos) - Il mondo della musica e dello...

Narges Mohammadi sta male, “serve trasferimento immediato a Teheran”

(Adnkronos) - Narges Mohammadi, premio Nobel per la...

Dalla strada al palco, oggi sabato 2 maggio: ospiti e anticipazioni

(Adnkronos) - 'Dalla strada al palco special' torna...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDORenzo Testolin, decaduto presidente della regione Valle d’Aosta: Union Valdôtaine convoca Comitato...
renzo-testolin,-decaduto-presidente-della-regione-valle-d’aosta:-union-valdotaine-convoca-comitato-federale
Renzo Testolin, decaduto presidente della regione Valle d’Aosta: Union Valdôtaine convoca Comitato federale
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Renzo Testolin, decaduto presidente della regione Valle d’Aosta: Union Valdôtaine convoca Comitato federale

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) – “L’Union Valdôtaine prende atto della decisione resa dal Tribunale civile di Aosta, nel rispetto delle istituzioni”. Lo sottolinea l’Union Valdôtaine dopo la decisione del Tribunale di Aosta che ha dichiarato decaduto il presidente Renzo Testolin. “Di fronte a questa situazione, il presidente del Mouvement Joël Farcoz ha convocato il Comité fédéral al fine di procedere a un’analisi approfondita e di assumere, nel più breve tempo possibile, le decisioni che si impongono nell’interesse del Mouvement e della Valle d’Aosta”, conclude. 

“Il Tribunale di Aosta ha dichiarato decaduto il presidente della regione Valle d’Aosta Renzo Testolin perché ineleggibile ai sensi della legge regionale sui limiti di mandato. I magistrati hanno accolto il ricorso promosso dai consiglieri Avs. È una vittoria della legalità. Una palese violazione di legge a cui solo Avs si è opposta. Ringrazio i consiglieri regionali Avs per la determinazione e il coraggio dimostrati. Questo è il modo in cui facciamo politica: con coerenza, nel rispetto delle istituzioni, dei cittadini e della legalità. Il presidente Testolin e la sua maggioranza Forza Italia – Union Valdotaine ora decadono e dovranno formare una nuova giunta senza l’attuale presidente e vice, dichiarati ineleggibili”. Così Angelo Bonelli, deputato Avs e co-portavoce di Europa verde. 

Previous article
Paga 10mila euro per incontrare Achille Lauro, ma è una truffa: il gesto del cantante
Next article
Glenn Close (con cane) alla cerimonia delle impronte a Hollywood

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Paga 10mila euro per incontrare Achille Lauro, ma è una truffa: il gesto del cantante

(Adnkronos) - Fan di Achille Lauro paga 10mila per incontrarlo ma viene truffata. Poi, la consolazione: un incontro privato con il suo idolo. È...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Addio a Zanardi, da Morandi a Vasco: i ricordi social

(Adnkronos) - Il mondo della musica e dello spettacolo piange la scomparsa di Alex Zanardi. Da Gianni Morandi a Vasco Rossi, passando per Luciana...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Narges Mohammadi sta male, “serve trasferimento immediato a Teheran”

(Adnkronos) - Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace, 54 anni, trasferita ieri dal carcere in ospedale per problemi cardiaci, "resta in condizioni che...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Dalla strada al palco, oggi sabato 2 maggio: ospiti e anticipazioni

(Adnkronos) - 'Dalla strada al palco special' torna stasera, sabato 2 maggio, con un nuovo appuntamento. Sono Sal Da Vinci, Ditonellapiaga e Michele Zarrillo...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.