Nella puntata di oggi, venerdì 17 aprile 2020, della soap americana Beautiful Flo ha appena saputo di appartenere alla famiglia Logan e si sente ancora più in crisi per il segreto che continua a mantenere. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intero episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

