Nuovo appuntamento oggi, venerdì 17 luglio 2020, con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna: Xander e Zoe informano Flo che Emma conosce la verità e sta per rivelarla a Hope. Justin comunica a Bill che sua nipote Emma è morta.

Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intero episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

