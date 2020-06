Replica Il Segreto in streaming, puntata 10 giugno 2020 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi, mercoledì 10 giugno 2020 della soap spagnola Il Segreto. Nella puntata di oggi: Ignacio dice a Adolfo che può frequentare Rosa, ma impone anche delle regole che non dovranno infrangere.Tra Rosa e Marta la situazione non migliora. Isabel, temendo che Francisca possa andar via da La Habana, inizia ad aggiungere un ingrediente misterioso nelle sue tisane.

Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intero episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

