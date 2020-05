Replica Il Segreto in streaming, puntata 13 maggio 2020 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi, mercoledì 13 maggio 2020 con la soap spagnola Il Segreto. Nella puntata di oggi: Inigo rifiuta di obbedire all’ordine di Isabel, ma lei insiste e motiva questo desiderio di liberarsi di Matias con il timore che possa fare del male a Tomas. Matias ritorna a capo della rivolta dei minatori. Mauricio è preoccupato per il malcontento dei lavoratori e teme un altro sciopero. Dolores non è disposta a cedere al suo rivale in affari e neanche la mediazione di Don Filiberto mette fine alla disputa. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intero episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

