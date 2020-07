Replica Il Segreto in streaming, puntata 2 luglio 2020 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi, giovedì 2 luglio 2020 della soap spagnola Il Segreto. Nella puntata di oggi: una crisi improvvisa di Angustias sconvolge Pepa e Tristan. La donna delira e pensa di bruciare viva. Si agita e urla e Tristan con parole dolci la rassicura. Anche Donna Francisca è sconvolta dalle reazioni della donna, tanto che fa di tutto per far internare Angustias: prima cerca di convincere tutti gli interessati, poi arriva persino a falsificare le firme sul certificato d’incapacità della nuora. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intero episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

