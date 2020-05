Replica Il Segreto in streaming, puntata 26 maggio 2020 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi, martedì 26 maggio 2020 della soap spagnola Il Segreto. Nella puntata di oggi: Isabel rifiuta con sdegno la proposta di acquisto da parte delle Industrie Solozabal. Ramon crea imbarazzo tra Isabel e Ignacio. Dolores continua a presentare sua nipote a tutti i paesani e la educa a modo suo. Matias, seppur fortemente attratto da Alicia, inizia a capire di aver sbagliato con Marcela e Camelia. Marta aiutata da Manuela, attira Adolfo al solito posto per poi presentarsi con Ramon. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intero episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

