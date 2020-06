Nuovo appuntamento oggi, lunedì 29 giugno 2020 della soap spagnola Il Segreto. Nella puntata di oggi: l’intervento tempestivo di Pepa evita la tragedia: dopo aver spento l’incendio divampato in camera di Angustias, presta soccorso a Mariana, che è rimasta ferita dalle fiamme. Intanto, Raimundo chiede aiuto per contrastare Francisca. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intero episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

