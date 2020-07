Replica Il Segreto in streaming, puntata 3 luglio 2020 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi, venerdì 3 luglio 2020 della soap spagnola Il Segreto. Nella puntata di oggi: Angustias, dopo aver letto il Certificato d’Incapacità che donna Francisca ha messo nella sua stanza, tenta il suicidio. La donna sta per buttarsi ma la salva Tristan, mentre Pepa, la distrae parlandole del figlio Martin. Dopo il tentato suicidio, Tristan acconsente a far ricoverare Angustias in una casa di cura. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intero episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

