Nuovo appuntamento oggi, martedì 30 giugno 2020 della soap spagnola Il Segreto. Nella puntata di oggi: Pepa continua a respingere Tristan, che non capisce il motivo di tanta animosità. Intanto Rosario cerca di convincere Juan a lasciar perdere Soledad. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intero episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

