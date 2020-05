Replica Il Segreto in streaming, puntata 30 maggio 2020 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi, sabato 30 maggio 2020 della soap spagnola Il Segreto. Nella puntata di oggi: Ignacio cerca di farsi spiegare da Marta il motivo della discussione tra lei e Rosa, ma la ragazza minimizza e gli chiede di non intervenire. Carolina, preoccupata per una lettera di Pablo chiede aiuto a suo padre. Matias mette sempre piu’ distanza tra lui e Alicia. Tomas e Adolfo ambedue afflitti da mal d’amore non riescono a concentrarsi sul lavoro. Durante la festa con i dipendenti della fabbrica Rosa va a La Habana da Adolfo. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intero episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

continua a leggere sul sito di riferimento