Nuovo appuntamento oggi, lunedì 8 giugno 2020 della soap spagnola Il Segreto. Nella puntata di oggi: Don Ignacio capisce che con Rosa la linea dura non ha funzionato e si ritrova obbligato a cambiare strategia: consente ad Adolfo di corteggiare Rosa. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intero episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

