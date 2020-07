Nuovo appuntamento oggi, mercoledì 8 luglio 2020 della soap spagnola Il Segreto. Nella puntata di oggi: l’incontro con Pepa innesca l’ennesima crisi di Angustias che deve essere sedata. Pepa cerca le prove della sua maternità nel manicomio in cui è ricoverata Donna Angustias: la cartella clinica potrebbe confermare i suoi sospetti su Martin.

Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intero episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

