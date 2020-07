Replica Il Segreto in streaming, puntata 9 luglio 2020 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi, giovedì 9 luglio 2020 della soap spagnola Il Segreto. Nella puntata di oggi: Pepa ottiene le prove che dimostrano che Martin non è realmente figlio di Angustias. Il referto di Angustias è la prova che mancava a sostegno della teoria di Pepa, che ora, forte del documento, intende raccontare tutto a Tristan. Donna Francisca sceglie di non aiutare don Julian, colto da un improvviso malore. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intero episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

