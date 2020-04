Nella puntata di oggi, sabato 18 aprile 2020, della soap spagnola Il Segreto Raimundo spiega a Marcela il motivo che lo ha riportato a Puente Viejo, e perché Francisca non sia con lui. Adolfo comincia a corteggiare Rosa. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intero episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

continua a leggere sul sito di riferimento