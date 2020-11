Nuovo appuntamento oggi, lunedì 2 novembre 2020, con la soap spagnola Il Segreto. Nella puntata odierna Adolfo riesce a superare una seconda operazione per rimuovere il proiettile grazie all’intervento della marchesa, che si offre volontaria per la trasfusione. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in replica streaming.

continua a leggere sul sito di riferimento