Nella puntata di oggi, lunedì 20 aprile 2020, della soap spagnola Il Segreto Don Ignacio, Urrutia, Rosa e Marta vengono convocati in municipio per rilasciare una testimonianza sui fatti accaduti alla stazione di Munia. Tomas confessa a suo fratello di avere una relazione segreta con Marcela. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intero episodio trasmesso da Canale 5 in streaming.

