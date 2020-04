Nella puntata di oggi, martedì 21 aprile 2020, della soap spagnola Il Segreto Don Ignacio racconta ad Urrutia che la commissione giudiziaria vuole che lui modifichi la sua dichiarazione sui fatti accaduti in stazione. Isabel è invidiosa degli affari di Don Ignacio. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intero episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

continua a leggere sul sito di riferimento