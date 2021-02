Replica Il Segreto in streaming, puntata del 21 febbraio 2021 | Video Mediaset

Doppio appuntamento oggi, domenica 21 febbraio 2021, con la soap spagnola Il Segreto. Nelle puntate odierne, nonostante i repubblicani abbiano ottenuto moltissimi voti, la repubblica non è stata ancora proclamata e giungono notizie contrastanti sull’esito delle elezioni. Il Capitano Huertas annuncia al paese che, alla fine, la repubblica ha trionfato e che il Re lascerà il paese per rifugiarsi a Parigi. Ecco i Video Mediaset per rivedere le intere puntate trasmesse da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui.

