Nuovo appuntamento oggi, martedì 22 settembre 2020, con la soap spagnola Il Segreto. Nella puntata odierna Pablo arriva stravolto alla villa, raccontando di essersi accorto che due uomini armati lo stavano inseguendo per ucciderlo. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in replica streaming.

