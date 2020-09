Nuovo appuntamento oggi, venerdì 25 settembre 2020, con la soap spagnola Il Segreto. Nella puntata odierna Francisca prova ad ottenere da Antonita informazioni su Isabel, ma la cameriera non parla. Il medico dichiara che Francisca sta bene. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in replica streaming.

continua a leggere sul sito di riferimento