Nuovo appuntamento oggi, martedì 29 settembre 2020, con la soap spagnola Il Segreto. Nella puntata odierna Tomas mette da parte i dissapori e assume Alicia come contabile della miniera. Adolfo mette alle strette Marta, ma lei non si lascia intimorire. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in replica streaming.

