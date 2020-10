Nuovo appuntamento oggi, mercoledì 7 ottobre 2020, con la soap spagnola Il Segreto. Nella puntata odierna Mauricio non riesce a capire perché donna Francisca non abbia voluto riceverlo ed è profondamente deluso dal suo comportamento. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in replica streaming.

continua a leggere sul sito di riferimento