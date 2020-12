Nuovo appuntamento oggi, martedì 8 dicembre 2020, con la soap spagnola Il Segreto. Nella puntata odierna Don Filiberto, in procinto di assalire Mauricio per ucciderlo, viene rapito da alcuni uomini. Al suo risveglio si ritrova in un sotterraneo, incatenato. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui.

