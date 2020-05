Replica Una Vita in streaming, puntata 11 maggio 2020 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi, lunedì 11 maggio 2020, con la soap spagnola Una Vita. Nella puntata odierna, Samuel invita i vicini a casa sua, chiede loro di avere rispetto per Genoveva e racconta la loro idilliaca storia d’amore. Felipe aggredisce Ramón in mezzo alla strada, umiliandolo davanti a tutti i vicini. Lolita discute con Susana difendendo Ramón e la caccia dal suo negozio. Telmo si avvicina a Mateo e informa Úrsula di non avere nessuna intenzione di lasciare Acacias. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intero episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

continua a leggere sul sito di riferimento