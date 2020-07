Replica Una Vita in streaming, puntata 18 luglio 2020 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi, sabato 18 luglio 2020 della soap spagnola Una Vita. Nella puntata di oggi: Cinta sottovaluta il pericolo e si ritrova chiusa in automobile con l’individuo che le fa delle pesanti avances. Susana sospetta che ci sia una relazione fra Ramon e Carmen, ma la domestica nega tutto. Genoveva riunisce i vicini al Nuovo Secolo per presentare Alfredo Bryce, suo marito. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intero episodio trasmesso da canale 5 in replica streaming.

