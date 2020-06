Replica Una Vita in streaming, puntata 21 giugno 2020 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi, domenica 21 giugno 2020 della soap spagnola Una Vita. Nella puntata di oggi: Ursula accetta di aiutare Lucía e Mateo a fuggire assieme a Telmo; la giovane, però, le confessa che in realtà lei non partirà, perché è affetta da un male incurabile. Susana rompe il disco di tango di Rosina. Liberto rimprovera alla moglie di essere troppo autoritaria nei suoi confronti. Servante sospende le lezioni di ballo, esigendo di essere pagato per continuare. A Cinta viene offerta la possibilità di esibirsi di nuovo

Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intero episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

continua a leggere sul sito di riferimento