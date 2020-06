Replica Una Vita in streaming, puntata 27 giugno 2020 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi, sabato 27 giugno 2020 della soap spagnola Una Vita. Nella puntata di oggi: Samuel promette a Mendez di aiutarlo a trovare gli assassini di Ariza. Dopo un colloquio con Fulgencia, l’ex tata di Milagros, Felipe comprende la gravità dei problemi mentali della moglie. Telmo va a casa di Lucia per sapere come sta e per poco non colpisce Eduardo. Ursula riesce a dividerli. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intero episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming.

continua a leggere sul sito di riferimento