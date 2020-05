Replica Una Vita in streaming, puntata 28 maggio 2020 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi, giovedì 28 maggio 2020 della soap spagnola Una Vita. Nella puntata di oggi: Lucia si finge indifferente alla partenza di Telmo, ma Eduardo si accorge che è triste e decide di affermare il proprio ruolo di marito. Nonostante gli avvertimenti di Liberto, che l’ha minacciata di lasciarla se non cambierà atteggiamento, Rosina continua a seguire le orme di Susana: sta diventando sempre più bigotta e maldicente. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intero episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

