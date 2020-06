Nuovo appuntamento oggi, mercoledì 3 giugno 2020 della soap spagnola Una Vita. Nella puntata di oggi: Lucia non riesce a nascondere la felicità di rivedere Telmo. Il giovane, allora, le confessa di avere indagato su di lei e che è sicuro che Mateo sia suo figlio; ora vorrebbe che lei fosse completamente sincera con lui. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intero episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

