Replica Una Vita in streaming, puntata 30 giugno 2020 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi, martedì 30 giugno 2020 della soap spagnola Una Vita. Nella puntata di oggi: Ursula prega Telmo di non andarsene, ma teme che se Lucia non gli confesserà la verità lui se ne andrà lasciando Mateo con Eduardo. Di fronte a questa possibilità, Lucia si dispera e Ursula le promette che la aiuterà, a qualsiasi costo… Quando Eduardo torna a casa, la domestica gli serve la sua medicina: dopo qualche minuto l’uomo si sente male e muore. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intero episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

continua a leggere sul sito di riferimento